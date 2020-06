Deyverson fica fora de jogo nesta terça-feira e não permanecerá no Getafe

O atacante Deyverson não vai mais jogar pelo Getafe, clube espanhol que o contratou por empréstimo em janeiro passado junto ao Palmeiras. Nesta segunda-feira, o brasileiro ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Valladolid, nesta terça, pelo Campeonato Espanhol, em um indício de que sua trajetória no clube chegou ao fim. Com seu contrato próximo de se encerrar, o time de Madri tomou a decisão de liberá-lo.

A diretoria do Getafe alegou dificuldades decorrentes da crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus, que paralisou as competições por cerca de três meses, e colocou um fim às negociações. Segundo o Palmeiras, a situação de Deyverson poderá ser definida ainda ao longo desta semana. O contrato de empréstimo vence no próximo dia 30.

Pelo acordo de empréstimo firmado com o Palmeiras, o Getafe só teria a obrigação de ficar com Deyverson em definitivo caso ele marcasse nove gols e disputasse mais de 50% de jogos, metas que foram prejudicadas pela paralisação do futebol - fez apenas um, pela Liga Europa, em sete partidas. Neste caso, o clube espanhol precisaria comprar em definitivo os 70% dos direitos econômicos que pertencem ao time brasileiro pelo valor de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões).

Deyverson tem contrato até junho de 2022 com o Palmeiras. Em 2017, com aporte da Crefisa, o Palmeiras pagou ao Levante, também da Espanha, 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões na época). Nas redes sociais, logo após a notícia, a torcida do Palmeiras não se animou com a possibilidade de ter Deyverson no elenco novamente.