Deyverson provoca o Flamengo após erro que custou eliminação do time na Copinha

Autor do gol do título da Copa Libertadores do Palmeiras, o atacante Deyverson ainda não esqueceu o lance que o transformou em herói e resolveu pegar no pé do Flamengo mais uma vez. A provocação ocorreu após a eliminação do time rubro-negro da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Flamengo perdia o jogo diante do Oeste por 1 a 0, quando, aos 45 minutos da etapa complementar, Igor Jesus, camisa 5 do time rubro-negro, estava como último homem da linha defensiva, acabou errando um domínio de bola e a entregou para Reifit, que avançou em liberdade e tocou na saída do goleiro para carimbar a classificação do time de Barueri.

O lance chamou a atenção pela similaridade com o erro de Andreas Pereira até acabar em gol de Deyverson, pela final da Libertadores. O atacante do Palmeiras, que assistia o jogo da Copa São Paulo, não perdeu a oportunidade para provocar o rival.

Em suas redes sociais, Deyverson postou o vídeo do gol do Oeste, com a seguinte legenda: "Alguém lembra de alguma coisa parecida?". Após a publicação, muitos torcedores do Palmeiras compartilharam a provocação e elogiaram o palmeirense.

E Deyverson vai estar na torcida para o Palmeiras seguir vivo na briga pelo título inédito da Copa São Paulo. O próximo desafio do time alviverde é diante do Internacional, em jogo marcado para esta segunda-feira, às 11 horas, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.