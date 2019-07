Deyverson revela conversa com Antony: 'Cuidado com as firulas'

O clássico entre São Paulo e Palmeiras teve dois lances que geraram confusão. No primeiro, o atacante tricolor Antony fez uma jogada que foi encarada como "firula" pelos adversários. Carlos Eduardo chegou firme e recebeu o amarelo. Já nos minutos finais, o atacante alviverde Deyverson tentou um lance e acabou improvisando ao fazer embaixadinhas. Raniel reclamou e também foi advertido com cartão pelo árbitro.

LEIA TAMBÉM > Felipão nega menosprezo ao São Paulo e comemora empate do Palmeiras

Após o empate por 1 a 1 no Morumbi, Deyverson revelou ter conversado com Antony durante a partida. O atacante ainda explicou a jogada que resultou nas embaixadinhas.

"Falei para ele: 'não fica fazendo isso que você vai esquentar os jogos, os caras vão chegar firme em você e podem até te machucar'. O Antony é um grande amigo meu, cheguei perto dele e falei: 'cuidado com as firulas que você está fazendo'. Sou um jogador que já fiz bastante, os jogadores ficam esquentados, ele pediu desculpas. Somos grandes amigos, a gente se fala sempre. Falei com ele", disse Deyverson.

"No meu lance, tentei dar a bicicleta, mas a bola não ficou do jeito que eu queria, tive de fazer a embaixadinha, mas jamais desrespeitando o São Paulo. Sou um cara que já estive em várias polêmicas, mas hoje, graças a Deus, estou mais focado. Estou muito tranquilo porque sei que não fiz nenhuma confusão. Bruno Alves falou comigo, Arboleda falou comigo também, me deram parabéns pela temporada", completou o jogador.

Com o empate, o Palmeiras viu a vantagem na liderança cair para três pontos - o Santos, segundo colocado, venceu o Bahia. Já o São Paulo ocupa o oitavo lugar do Brasileirão.