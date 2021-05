Deyverson se atira no gramado e provoca confusão em jogo do Espanhol

O atacante Deyverson, que ainda tem vínculo com Palmeiras, mas está emprestado ao Alavés, da Espanha, entrou nos minutos finais na partida contra o Elche pelo Campeonato Espanhol, nesta terça-feira, e deu o que falar. Mesmo com o jogo praticamente decidido, com seu time vencendo por 2 a 0, o jogador conseguiu arrumar confusão. Após ser tocado, Deyverson desabou no gramado, foi levantado pelos próprios companheiros e provocou ira e sorrisos dos demais atletas.

Na sequência, depois do encerramento do jogo, o brasileiro precisou ser contido pelos colegas de equipe para evitar confusão ainda maior. Por conta da sua conduta, o brasileiro levou um cartão amarelo.

Leia Também Abel Ferreira diz que elenco do Palmeiras ajudou a traçar estratégia para vencer na altitude

O jogador continua sendo tão irreverente quanto era no Palmeiras. Ele possui contrato com o Alavés até o fim de junho. Sua permanência no clube da Espanha é considerada incerta. Com isso, ele pode retornar ao Brasil no segundo semestre. Palmeiras e atleta deverão conversar sobre sua utilização no time de Abel Ferreira.

Recentemente, Deyverson manifestou o desejo de atuar pelo time de São Paulo novamente. Seu contrato com o clube vai até junho de 2022. "O Palmeiras tem grandes atacantes. Luiz Adriano, Rony, Willian e outros mais. Mas a ideia é retornar sim e avaliar como serão as coisas. O Palmeiras pode contar comigo."

Abel ainda não se posicionou sobre o retorno do jogador.