Deyverson vai a julgamento e pode desfalcar Palmeiras por seis jogos

O atacante Deyverson, do Palmeiras, pode ser suspenso por seis jogos. O atleta foi denunciado nesta sexta-feira pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela cotovelada dada no lateral chileno Mena, do Bahia, no encontro entre as equipes pela Copa do Brasil, na última semana. O lance foi enquadrado como agressão.

Na jogada, o palmeirense sobe para disputar a bola no alto e acerta Mena. Expulso pelo árbitro Anderson Daronco, Deyverson deixou o campo chorando e depois da partida, foi ao vestiário do Bahia para se desculpar com o adversário. Apesar disso, ele foi denunciado pela Procuradoria no artigo 254, que trata de agressão. A pena varia de um a seis jogos de suspensão.

O jogador do Palmeiras será julgado no Rio, na próxima quarta-feira à tarde. A partida acabou empatada sem gols. O encontro valeu pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para quinta-feira, no Pacaembu.

Também na próxima semana o clube terá outro compromisso nos tribunais. O Pleno do STJD vai julgar na quinta-feira o pedido do Palmeiras para impugnar a final do Campeonato Paulista, realizada em abril, contra o Corinthians. A diretoria quer anular a partida por entender que houve interferência externa a favor do adversário para desmarcar um pênalti cometido em Dudu.