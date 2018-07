Dez anos após estreia na seleção, Messi está entre os convocados

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi estreou pela seleção argentina principal há exatos dez anos, no dia 17 de agosto de 2005, na vitória por 2 a 1 em amistoso diante da Hungria. E justamente em um aniversário tão expressivo, o jogador recebeu mais uma convocação para vestir as cores de seu país. O técnico Gerardo Martino o chamou para os amistosos diante de Bolívia e México.

Messi foi um dos 24 nomes anunciados por Martino para as partidas que acontecerão nos Estados Unidos. A Argentina duelará com a Bolívia no próximo dia 4, em Houston. Quatro dias depois, terá pela frente os mexicanos em Dallas.

Se há dez anos Messi era apenas uma promessa e ficou somente 40 segundos em campo - pouco após entrar, foi expulso por acertar um tapa em um adversário húngaro quando tentava se desvencilhar -, hoje em dia é um dos grandes nomes do futebol mundial. Mas as decepções recentes - vices da Copa do Mundo e da Copa América - e as crescentes críticas da imprensa local levantaram a possibilidade de que ele pudesse abandonar a seleção.

O próprio Gerardo Martino chegou a dizer que se fosse Messi "já teria renunciado à seleção", mas, ao menos momentaneamente, o jogador seguirá defendendo as cores de seu país. Ele, Agüero, Tevez, Higuaín e Di María são os principais destaques do estrelado ataque argentino para os amistosos.

A única novidade da lista em relação ao time que disputou a Copa América, no entanto, ficou no setor defensivo. Trata-se do zagueiro Funes Mori, do River Plate, que desta forma recebe uma chance de mostrar trabalho pela seleção.

Confira a convocação da seleção argentina:

Goleiros: Sergio Romero (Manchester United-ING), Nahuel Guzmán (Tigres-MEX) e Agustín Marchesín (Santos Laguna-MEX).

Defensores: Pablo Zabaleta (Manchester City-ING), Martín Demichelis (Manchester City-ING), Facundo Roncaglia (Fiorentina-ITA), Ezequiel Garay (Zenit-RUS), Nicolás Otamendi (Valencia-ESP), Marcos Rojo (Manchester United-ING), Milton Casco (Newell''s Old Boys-ARG) e Funes Mori (River Plate-ARG).

Meio-campistas: Javier Mascherano (Barcelona-ESP), Éver Banega (Sevilla-ESP), Lucas Biglia (Lazio-ITA), Javier Pastore (Paris Saint-Germain-FRA), Ángel di María (Paris Saint-Germain-FRA), Erik Lamela (Tottenham-ING), Roberto Pereyra (Juventus-ITA) e Fernando Gago (Boca Juniors-ARG).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona-ESP), Sergio Agüero (Manchester City-ING), Carlos Tevez (Boca Juniors-ARG), Gonzalo Higuaín (Napoli-ITA) e Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain-FRA).