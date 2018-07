Dez curiosidades de edições anteriores da Copa Africana

A 30ª edição da Copa Africana das Nações será em Guiné Equatorial e coloca em campo as principais competições do continente. Para o torneio, porém, um dos ausentes é o Egito, maior campeão, com sete conquistas, além da Nigéria, vencedora em 2013, quando garantiu o seu terceiro título ao bater Burkina Faso.

A competição tem um vínculo próximo com a geopolítica africana, ao ganhar mais participantes ao longo dos anos assim que mais países passaram a declarar independência. Para a edição de 2015, por exemplo, a epidemia de Ebola fez o Marrocos abrir mão de receber o torneio, que foi transferido às pressas para Guiné Equatorial, que foi em sede em 2012.