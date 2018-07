Dez erros que levaram a Portuguesa a ser rebaixada. De novo

O rebaixamento da Portuguesa à série A-2 do Campeonato Paulista, decretado na noite desta quarta-feira, ainda é o desdobramento da crise política que o clube vive desde o caso Héverton, no final de 2013. Desde que foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro por causa da escalação irregular do meia na última partida do torneio, a equipe soma uma série de fracassos dentro e fora de campo. A profunda crise financeira entra em campo e dificulta a formação de um elenco competitivo que, por sua vez, não consegue resultados. É um círculo vicioso que compromete o futuro da equipe do Canindé, que foi a namoradinha do Brasil.