Dez lições tiradas do futebol brasileiro em 2019

O futebol brasileiro mudou um pouco na atual temporada graças à chegada de técnicos estrangeiros. O País voltou a enaltecer o jogo ofensivo e a posse de bola. A tese de que a Libertadores deve ser priorizada também passou a ser questionada. A principal novidade, no entanto, veio na arbitragem. O VAR trouxe muita discussão em seu primeiro ano de funcionamento. A seleção brasileira também passou a valorizar os pontas e foi forçada a fazer um jogo mais coletivo, sem depender mais do Neymar. O Estado selecionou dez lições que o futebol brasileiro tirou em 2019.

É POSSÍVEL GANHAR SEM POUPAR

O Flamengo demonstrou que é possível disputar três competições simultaneamente sem precisar dar prioridade a uma delas. O time rubro-negro venceu o Campeonato Brasileiro com tranquilidade, ergueu o troféu da Libertadores e caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil na disputa por pênaltis. O técnico Jorge Jesus por diversas vezes reiterou a importância de colocar em campo o que tinha de melhor e deu apenas descansos pontuais para evitar lesões.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DÁ RESULTADO

Equilibrar as contas do clube demora, exige organização e também paciência com a falta de resultados. Mas depois de se livrar das dívidas, a equipe consegue investir na contratação de jogadores, concorrer com o mercado externo e formar grandes elencos. O Flamengo ficou 17 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. O Mas o título aguardado deste ano veio com direito a recorde de pontos e de gols. Foi a vitória do futebol ofensivo e quem fez a lição de casa.

FUTEBOL OFENSIVO EM ALTA

Jorge Jesus chegou ao Flamengo no meio da temporada com a missão de dar liga a um time de jogadores experientes, caros e desentrosados. O técnico português ainda contou com as chegadas dos laterais Filipe Luis e Rafinha e do volante Gerson para completar o elenco. Em pouco tempo, ele encontrou sua equipe ideal, com uma formação ofensiva. Nem contra o Liverpool, na final do Mundial, o Flamengo recuou.

TÉCNICOS RETRANQUEIROS EM BAIXA

A temporada foi complicada para técnicos que priorizam a formação defensiva. O Corinthians, do técnico Fábio Carille, o Palmeiras, de Felipão e de Mano Menezes, e a seleção brasileira, de Tite, sofreram durante a temporada. Carille, Felipão e Mano iniciam 2020 sem clube e Tite tem ano decisivo para continuar na seleção brasileira.

APOSTA NOS TÉCNICOS ESTRANGEIROS

O Santos e o Flamengo apostaram em técnicos estrangeiros e tiveram bons resultados. O Alvinegro, de Jorge Sampaoli, foi vice-campeão brasileiro com um elenco limitado e o Rubro-negro, de Jorge Jesus, faturou a competição nacional e a Libertadores. Sampaoli deixou o Santos ao término da temporada e trouxe o português Jesualdo Ferreira, de 73 anos.

POSSE DE BOLA GANHA JOGO

Nas temporadas anteriores, na Copa do Mundo da Rússia, ganhou coro o discurso de que não era necessário ficar com a bola para ganhar jogo. O Corinthians de 2017 foi a prova que o importante era ser objetivo. Neste ano, ganharam as equipes nacionais que propuseram o jogo, que dominaram a partida, que finalizaram mais a gol.

JOGADORES APRENDEM A TRABALHAR COM O VAR

A estreia do VAR nas competições nacionais rendeu muita polêmica. No início as partidas ficaram paradas por longos períodos até a decisão ser tomada pelo árbitro de vídeo. Durante a temporada, os clubes promoveram palestras aos jogadores para entenderem melhor a nova tecnologia do futebol. Nas arquibancadas os torcedores têm gritado gol por duas vezes. A primeira quando a bola balança a rede e a outra quando o árbitro de vídeo confirma gol.

PADRÃO DE JOGO BEM DEFINIDO

A história de que a equipe muda dependendo do adversário também ficou para trás em 2019. O Athletico-PR, de Tiago Nunes, e o Flamengo, de Jorge Jesus, tinham escalações que não variavam a depender o rival. O rubro-negro carioca jogou com a mesma formação com o lanterna do Brasileiro e também com o Liverpool.

VOLTA DOS PONTAS

A tendência de escalar atacantes mais agudos pelos lados do campo deu certo na seleção brasileira neste ano. O técnico Tite usou Everton Cebolinha como ponta para vencer a Copa América. Outros exemplos de novos pontas são David Neres, do Ajax, Douglas Costa, da Juventus. Fábio Carille, no Corinthians, reclamou da falta de jogadores de velocidade na temporada. O São Paulo conta com Antony. O Palmeiras também busca esse tipo de atleta. Não é à toa que Michael, destaque do Goiás, está sendo tão disputado.

INDEPENDÊNCIA DE NEYMAR NA SELEÇÃO

As lesões e as polêmicas fora de campo de Neymar possibilitaram a seleção brasileira mudar o estilo de jogar. Menos dependente de seu camisa 10, o time comandado por Tite alternou bons e maus momentos, mas na principal competição do ano, a Copa América, fez o dever de casa e conquistou a taça. O time mais coletivo, sem um protagonista deu resultado.