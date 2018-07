Dez motivos para explicar o mau momento do São Paulo

Nesta quinta-feira, a derrota por 2 a 1 para o modesto Ceará, lanterna da Série B, em pleno Morumbi, escancarou o momento turbulento que o São Paulo vive. Como se não bastasse, foi a segunda derrota consecutiva da equipe em casa. No sábado, perdeu para o Goiás, que luta contra o Z-4 do Brasileirão, por 3 a 0.

Atletas abaixo do esperado, venda de jogadores importantes e o período de adaptação do técnico Juan Carlos Osorio, que já se estende por três meses, são alguns dos fatores que podem ser apontados em relação à má fase do time. Apesar das péssimas duas últimas atuações, a equipe consegue criar, mas não ganha os jogos, como aconteceu contra Corinthians e Atlético-MG, por exemplo. Confira, dez fatores que podem explicar o mau momento do São Paulo.