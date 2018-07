Dez títulos nacionais foram decididos por times do mesmo Estado

Cruzeiro e Atlético-MG darão início nesta quarta-feira à decisão da Copa do Brasil. A final da 26.ª edição do torneio será marcada pelo encontro de dois times do mesmo Estado. O fato ocorre pela segunda vez na competição. Em 2006, o Flamengo bateu o Vasco no Maracanã e ergueu a taça da competição. Desde 1959, mais nove títulos nacionais - todos do Campeonato Brasileiro - tiveram o mesmo desfecho.

Em 1973, logo na terceira edição do Brasileirão, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na partida decisiva do quadrangular, que ainda contava com Inter e Cruzeiro. O empate sem gols deu o bicampeonato ao time alviverde. Outras oito finais colocaram frente a frente rivais estaduais. Em seis oportunidades, times de São Paulo chegaram à decisão. O fato deu-se em 1978, com a vitória do Guarani sobre o Palmeiras. Oito anos depois, o time de Campinas foi derrotado pelo São Paulo.

A equipe do Morumbi voltou à final do Brasileirão anos depois. Derrotado pelo Corinthians em 1990, o São Paulo venceu o Bragantino no ano seguinte. O protagonismo paulista se repetiu em 1994 e 2002. Nas duas ocasiões, o Corinthians acabou com o vice-campeonato ao ser derrotado por Palmeiras e Santos, respectivamente. O Rio de Janeiro, em duas oportunidades, colocou dois times em uma mesma final do Campeonato Brasileiro. Em 1984, o Fluminense venceu o Vasco no Maracanã, mesmo local da vitória do Flamengo sobre o Botafogo em 1992.

1. Brasileirão 1973

Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na última rodada do quadrangular final. Com quatro pontos, um a mais em relação ao rival, o time alviverde garantiu o título com um empate sem gols no Morumbi.

2. Brasileirão 1978

Duas vitórias por 1 a 0 colocaram o Guarani no topo do futebol brasileiro. No Morumbi, Zenon fez de pênalti. No Brinco de Ouro, Careca, aos 18 anos, marcou e garantiu a conquista.

3. Brasileirão 1984

Um gol de Romerito no primeiro jogo definiu o confronto entre Fluminense e Vasco. No segundo jogo, o time tricolor segurou o empate por 0 a 0 e ergueu a taça do Brasileirão.

4. Brasileirão 1986

Dois empates (1 a 1 em São Paulo e 3 a 3 em Campinas, com direito a um gol do são-paulino Careca no último minuto) levaram a decisão para os pênaltis. O São Paulo foi o vencedor do Brasileiro ao fazer 4 a 3 no time da casa.

5. Brasileirão 1990

O Corinthians conquistou o primeiro título brasileiro em uma final caseira. Na primeira decisão, Wílson Mano marcou o único gol do jogo. Na partida de volta, Tupãzinho fez de carrinho, repetindo o placar.

6. Brasileirão 1991

O Bragantino surpreendeu o País ao chegar à final do Brasileirão. Na decisão, porém, não foi páreo para o São Paulo, que venceu o jogo no Morumbi por 1 a 0 (gol de Mário Tilico) e arrancou um empate sem gols em Bragança Paulista.

7. Brasileirão 1992

O Flamengo, em 1992, tinha Júnior. E o craque fez a diferença ao marcar dois gols nas finais contra o Botafogo. No jogo de ida, a equipe rubro-negra bateu o rival por 3 a 0. Na decisão, o empate por 2 a 2 não foi suficiente para o time de General Severiano.

8. Brasileirão 1994

O Palmeiras conquistou o bicampeonato brasileiro ao derrotar o seu maior rival. Com um show de Rivaldo e Edmundo, o time de Vanderlei Luxemburgo fez 3 a 1 no jogo de ida. Na volta, conseguiu empatar a partida depois de Marques abrir o placar logo no início.

9. Brasileirão 2002

O Santos esperou 34 anos para o voltar à rota de títulos nacionais. A conquista, entretanto, deu-se em grande estilo. Diego e Robinho desequilibraram as partidas contra o Corinthians. Primeiro, um 2 a 0, no Morumbi. Depois, uma vitória de virada, por 3 a 2.

10. Copa do Brasil 2006

Obina e Luizão marcaram para o Flamengo na partida de ida da final e deixaram o Flamengo tranquilo no jogo de volta. Na decisão, o time rubro-negro voltou a vencer - 1 a 0, gol do lateral-esquerdo Juan.