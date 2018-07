Dez torcedores do Tottenham ficam feridos após agressão em Roma

O senador italiano Raffaele Ranucci pediu que as autoridades considerem a suspensão da partida em meio ao surto de violência que já manchou o futebol do país no passado.

Os 10 torcedores, nove britânicos e um americano, foram atacados do lado de fora de um pub perto do centro de Roma por dezenas de homens mascarados. Um sofreu ferimentos em uma artéria e está em estado grave.

Um morador local que testemunhou a violência e chamou a polícia disse que os agressores pareciam ter planejado o ataque.

"Os italianos foram muito organizados, com capacetes, bastões, até mesmo balaclavas. Havia muito menos dos ingleses", disse Giuseppe Tamborra.

"Vi quatro pessoas deitadas no chão, uma com a testa com um corte aberto daqui até aqui, provavelmente feito com um banquinho retirado do bar."

O ataque teve lugar em um popular pub turístico, o Drunken Ship, que ficou destruído pela luta de acordo com fotos publicadas no jornal esportivo italiano Gazzetto dello Sport, que mostravam uma pilha de bancos destruídos e uma piscina de sangue nas pedras do lado de fora.

Comentando em sua página do Facebook, os proprietários norte-americanos do bar, localizado na praça central de Campo dei Fiori, chamaram o incidente de "tragédia" e disseram que considerariam denunciar os danos.

O jornal italiano La Repubblica descreveu a cena como uma "guerra urbana" e disse que até 100 'Ultras' da Lazio - torcedores fanáticos do clube que são frequentemente associados com a política de extrema-direita - tinham atacado o pub.

A Uefa, entidade que comanda o futebol europeu, multou a Lazio em 40.000 euros (51.300 dólares) no mês passado por gritos racistas direcionados a jogadores negros em uma partida contra o Tottenham em setembro, em Londres, e o técnico dos Spurs, André Villas Boas, disse temer uma repetição no jogo de quinta-feira em Roma.

