Di Francesco quer Roma, semifinalista em 2018, ambiciosa no duelo contra o Porto

Na temporada passada, a Roma foi longe na Liga dos Campeões da Europa. Ganhou do Chelsea na fase de grupos, eliminou Shakhtar Donetsk e Barcelona nas oitavas e quartas de final, respectivamente, e só parou nas semifinais para o Liverpool. Mesmo assim dando trabalho ao vencer na Itália por 4 a 2, tentando se recuperar da goleada por 5 a 2 na ida, na Inglaterra. Neste ano, a batalha nos mata-matas começa contra o Porto e o técnico Eusébio Di Francesco quer um time ambicioso em campo.

Nesta terça-feira, a Roma recebe o clube de Portugal no estádio Olímpico, na capital italiana, pela rodada de ida das oitavas de final. "O caminho é longo, mas esta é uma boa ocasião para fazer uma grande partida. A Champions não é uma competição qualquer. Temos que ser ambiciosos", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira, antes do último treinamento antes da partida.

"Neste duelos contra o Porto, é fundamental ter solidez em campo, sobretudo na ida. Temos que fazer uma grande partida defensivamente. Será determinante não levar gols", prosseguiu Di Francesco, que quer a Roma jogando como gosta. "Não podemos perder a nossa identidade".

O técnico lembrou que o Porto sempre deu trabalho quando enfrentou a Roma pela Liga dos Campeões. Foi assim na temporada 2016/2017, na fase de grupos, com empate em Portugal, por 1 a 1, e vitória portuguesa por 3 a 0, na Itália.

A partida de volta contra o Porto será somente no dia 6 de março, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto. Até lá, a Roma seguirá no Campeonato Italiano, onde ocupa a sexta colocação com 38 pontos.