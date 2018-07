Di Maria assume a depêndencia de Messi na seleção Argentina

O meia Angel Di Maria acredita que a Argentina atual tem mais jogadores talentosos do que o time de 1986, campeão mundial no México. Mas, assim como aquela equipe jogava em função de Diego Maradona, a equipe de hoje depende do talento de Lionel Messi, assumiu o jogador do Real Madrid.

Campeão europeu da última temporada, Di Maria ressalta a qualidade dos outros jogadores do plantel argentino, como os atacantes Sergio Agüero e Gonzalo Higuaín, mas admite que "o mais importante para a equipe é fazer com Messi se sinta confortável". "Talvez a equipe seja mais talentosa que os campeões no México, mas o que realmente importa é o apoio que damos a Leo", afirmou. "Assim como eles tiraram o melhor de Maradona naquela época, nós precisamos do melhor Messi agora. Acredito que ele está em um momento fantástico", completou.

Para exemplificar a importância que Messi tem no time, Di Maria falou sobre os gols decisivos do craque argentino nas partidas duras que a Argentina fez contra Bósnia-Herzegovina e Irã pelo Grupo F da Copa do Mundo. "Nos dois jogos não estávamos achando espaço e então ele resolveu no momento certo. O mais importante é que já estamos classificados para as oitavas de final", disse.

A Argentina se prepara para enfrentar a Nigéria pela liderança da grupo. Autor do gol que garantiu a medalha de ouro aos argentinos nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, contra os mesmos rivais, Di Maria espera outro duelo difícil contra os africanos. "É difícil jogar contra eles, como mostraram contra a Bósnia, que todo mundo acreditava que iria se classificar. Não tenho dúvida que eles tentarão se defender e nos derrotar nos contra-ataques, mas eles tem jogadores que podem decidir a qualquer hora", analisou.

Perguntado se a Argentina deveria ter um plano B para o caso de o talento de Messi não ser suficiente para decidir o jogo, o meia do Real Madrid deixou a responsabilidade nas mãos do técnico da equipe, Alejandro Sabella. "Essa é uma decisão para o treinador. Ele é quem decide a forma como jogamos. Nós tentamos nos adaptar ao que ele perde e dar tudo o que podemos para vencer".