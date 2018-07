Di María defende atuações da Argentina: 'é apenas o começo'

Os argentinos, candidatos ao título no Brasil, tiveram de esperar os acréscimos para vencer o Irã por 1 x 0 no Grupo F no sábado, cortesia de um belo gol de Lionel Messi.

Eles também não tiveram desempenho convincente no primeiro jogo, contra a Bósnia, mas ganharam de 2 x 1, novamente ajudados por Messi.

"Todo o time iraniano estava defendendo. Se você queria evitar um jogador, outro estava esperando por você. Era impossível jogar", afirmou Di María a jornalistas no centro de treinamento em Belo Horizonte.

De fato, o Irã trabalhou bastante na defesa, mas também criou diversas oportunidades de gol no segundo tempo, contra a defesa argentina cheia de espaços.

"Mas se você acha que estamos jogando, é só você que está dizendo isso", acrescentou em resposta a uma pergunta sobre a performance da equipe. "Porque nós estamos fazendo tudo certo".

"Estamos tentando vencer os jogos. Isso é importante. Se você quer ser campeão, precisa vencer (cada jogo)".

A próxima partida da Argentina, campeã em 1978 e 1986, é contra a Nigéria e um empate asseguraria a liderança do grupo.

"É apenas o começo", disse Di María, que enfrentou dificuldades contra os iranianos, assim como Sergio Aguero e Gonzalo Higuaín, que foram substituídos no fim do jogo.

"O mais importante neste momento é conseguir seis pontos de ambos os jogos e com isso, podemos avançar para a próxima fase", emendou.

"Todo mundo quer melhorar -- do goleiro ao resto do time. Todo mundo quer continuar melhorando e ajudá-lo (Messi) a fazer seu trabalho facilmente",