Argentino Dí Maria assina contrato com PSG até 2019

Ángel di María foi oficialmente confirmado, nesta quinta-feira, como novo reforço de peso do Paris Saint-Germain. O meia argentino deixou o Manchester United e assinou um contrato de quatro anos com ao clube francês, depois de ter sido contratado pela equipe inglesa junto ao Real Madrid antes da temporada passada do futebol europeu.

Antes desta frustrante passagem pelo time de Old Trafford, Di María havia sido adquirido por um valor recorde já pago por um clube britânico. Naquela ocasião, o Manchester desembolsou 75 milhões de euros (cerca de R$ 286,5 milhões, na cotação atual) para tirá-lo da equipe espanhola.

Depois de assinar contrato, Di María será apresentado de forma oficial como reforço no próximo dia 16, antes do jogo que o PSG fará contra o Ajaccio, pelo Campeonato Francês. O novo clube do argentino não revelou os valores pagos ao United, mas nesta semana um familiar do atleta vazou à agência de notícias Associated Press a informação de que a negociação poderia alcançar 63 milhões de euros (aproximadamente R$ 240 milhões).

O jogador da seleção argentina, assim, teria se tornado a segunda maior contratação da história do futebol francês - o primeiro desta lista é o uruguaio Edinson Cavani, também do PSG, contratado por 64 milhões de euros, em 2013, junto ao Napoli.

Contratado anteriormente pelo Manchester United em agosto do ano passado, depois de ter ajudado o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões e em seguida ser vice-campeão pela Argentina na Copa do Mundo de 2014, Di María firmou à época um contrato de cinco anos com o time inglês. Em campo, porém, decepcionou a torcida da equipe inglesa e não agradou ao técnico Louis Van Gaal, terminando o Campeonato Inglês com apenas três gols, mas 10 assistências, em 27 partidas disputadas.

Agora, porém, o atleta festejou a chance que terá de defender outro gigante clube do futebol europeu. "Estou muito orgulhoso e mal posso esperar para vestir as cores do Paris Saint-Germain. Quero ganhar todas as competições que disputarmos, tanto na França quanto na Europa. Quero vencer a Liga dos Campeões, que é um sonho para todos os jogadores, pela segunda vez. Farei tudo que puder para trazer o maior troféu da Europa para a França e para os torcedores do Paris Saint-Germain", ressaltou o jogador de 27 anos, em declarações reproduzidas pelo site oficial do PSG.

Oficializado como reforço, Di María se tornou o quarto jogador adquirido pelo clube francês nesta atual janela de transferências do futebol europeu. Antes deles, o time havia acertado as contratações do lateral-direito Serge Aurier, que já estava atuando pela própria equipe por empréstimo, do goleiro Kevin Trapp (do Eintracht Frankfurt) e do volante Benjamin Stambouli (do Tottenham).