Di María diz que atuações de Messi empolgam Argentina O meia Ángel Di María elogiou o momento vivido pelo craque Lionel Messi na seleção da Argentina. Artilheiro da equipe na Copa do Mundo com quatro gols, o atacante de 27 anos foi eleito o melhor jogador das três primeiras partidas do time no Mundial, de modo que o meia do Real Madrid acredita que as atuações do colega motivam todo o elenco.