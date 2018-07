Di María leva pisão e vira dúvida no Manchester United

A fase do Manchester United já é ruim, e agora a equipe viu um dos seus principais astros virar dúvida para o clássico diante do Arsenal, neste sábado, em Londres, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Angel Di María levou um pisão no pé direito na derrota da Argentina para Portugal, por 1 a 0, no amistoso realizado justamente no Old Trafford, e agora não sabe se reunirá condições ideais para jogar no final de semana.

Curiosamente, o meia argentino se machucou ao levar um pisão de Nani, que pertence ao Manchester United e atualmente está emprestado ao Sporting, de Portugal. Após ser submetido a exames, o atleta soube que não sofreu nenhuma lesão grave, como uma fratura, por exemplo, o que já é um fator positivo.

Um indício de que Di María poderá estar em campo é o fato de que ele levou o pisão de Nani aos 18 minutos do primeiro tempo do amistoso desta terça, mas seguiu em campo até os 16 da etapa final, quando foi substituído por Lamela pelo técnico Tata Martino. "Espero que não inche mais para que eu possa jogar no final de semana", projetou o jogador.

O treinador da seleção argentina, por sua vez, disse acreditar que o problema com Di María "não foi muito sério", embora tenha revelado que o pisão sofrido pelo atleta foi muito forte e até "chegou a cortar a pele" do pé direito do meio-campista.

Contando com a recuperação do argentino, o Manchester United lutará para deixar a sétima posição do Campeonato Inglês. O time tem 16 pontos, enquanto Arsenal vem logo à frente, com 17, na sexta colocação da tabela.