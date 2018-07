Di María marca e Paris Saint-Germain bate time da Tunísia em amistoso

No seu primeiro compromisso em 2017, o Paris Saint-Germain venceu por 3 a 0 o amistoso contra o Club African, da Tunísia, em Túnis. Com a chance de testar todo o elenco, a equipe da capital francesa utilizou todos os 20 atletas que levou para a partida e Di María, que entrou no segundo tempo, foi um dos jogadores a balançar as redes.

O time da capital francesa apostou em uma equipe de maior posse de bola e troca de passes no início e entrou em campo com a seguinte formação: Trapp; Georgen, Thiago Silva, Kimpembe e Kurzawa; Verrati, Thiago Motta e Matuidi; Lucas, Ben Arfa e Nkunku.

Christopher Nkunku abriu o placar aos 19 minutos de partida, marcando seu primeiro gol com a camisa do PSG. Após boa troca de passes pelo meio, Marco Verratti deu a assistência para o atacante, no lado esquerdo, chutar colocado para o fundo do gol.

Apesar da superioridade, o PSG não conseguiu ampliar o marcador até o intervalo. Para o segundo tempo, o técnico Unai Emery promoveu nove substituições, mandando a campo Areola, Draxler, Maxwell, Marquinhos, Di María, Krychowiak, Lo Celso, Rabiot e Augustin. Do time inicial, permaneceram em campo somente Kimpembe e Georgen.

Mesmo com as mudanças, tornando-se um time de maior velocidade e apostando nas jogadas individuais, o time francês só ampliou o placar nos acréscimos. Aos 46, o argentino Di María recebeu na entrada da área, pela esquerda, e chutou cruzado para vencer o goleiro africano.

Em seguida, aos 48, Kevin Augustin fez um golaço. Adrien Rabiot deu um passe por cobertura sobre a zaga e o atacante mandou de primeira também por cima do goleiro e garantiu o 3 a 0.

Após a pausa de final de ano na temporada francesa, o Paris Saint-Germain terá o primeiro jogo em competições oficiais de 2017 no próximo sábado, quando encara o Bastia pela Copa da França.

Em outro amistoso disputado nesta quarta-feira entre times europeus, o Torino, atual oitavo colocado do Campeonato Italiano, derrotou o modesto Monza por 1 a 0, com um gol marcado pelo nigeriano Joel Chukwuma Obi, aos 31 minutos do primeiro tempo.