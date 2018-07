Di María não aparece no United e cresce suspeita sobre ida para o PSG

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, "não sabe o motivo" que levou o meia Angel Di María a não se apresentar ao clube para a pré-temporada nos Estados Unidos, após especulações da imprensa de que ele estaria perto de assinar com o Paris Saint-Germain.

O argentino de 27 anos, que se juntou ao United pelo valor recorde na Grã-Bretanha de 59,7 milhões de libras (R$ 310 milhões) no ano passado, deveria ter viajado aos EUA depois de ter recebido uma licença para se apresentar depois do restante do elenco por ter disputado a Copa América pela seleção do seu país. No entanto, a mídia britânica informou que Di María é alvo do Paris Saint-Germain, atual campeão francês, e que um acordo estaria perto de ser fechado.

"Ele não estava no avião", disse Van Gaal a jornalistas, depois da vitória de 3 x 1 do United sobre o Barcelona em Santa Clara, no sábado. "(O também argentino) Marcos Rojo também não estava no avião. Ele teve um problema com o passaporte. Quanto a Angel Di María, não sei o motivo. Não posso dizer nada", acrescentou.

O técnico do PSG, Laurent Blanc, não se esforçou para afastar as especulações sobre Di María após a derrota sofrida nos pênaltis pelo seu time diante do Chelsea, campeão inglês, em Charlotte, na Carolina do Norte. "Há uma boa possibilidade (de contratar Di María), mas não existe nada oficial", disse.