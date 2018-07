Di María quer jogar apesar de preocupação familiar, diz Van Gaal

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, acredita que Ángel Di María pode continuar jogando pelo clube, apesar dos temores do argentino pela segurança da sua família após a tentativa de invasão à sua casa. A mídia inglesa publicou que intrusos arrombaram um portão na tentativa de entrar na casa do meia, com a sua família no interior, no último sábado, antes de fugirem da propriedade quando o alarme foi acionado.

O meia, contratado por 59 milhões de libras em agosto, levou a família para um hotel em Manchester depois do incidente, e sua esposa estaria relutando a voltar para casa. O holandês Van Gaal admitiu que estava preocupado com Di María e que havia se preparado para dar uma folga ao argentino antes da vitória por 3 a 0 do Manchester United, em casa, sobre o Cambridge United, na quarta rodada da Copa da Inglaterra, na terça-feira.

"Eu acredito no princípio do 'ser humano total', então o ambiente dele também é importante", disse Van Gaal antes da visita do terceiro colocado ao West Ham, pelo Campeonato Inglês, no domingo. "Ele estava preocupado com a sua esposa e seu filho", afirmou. "Conversei com ele e ele queria jogar contra o Cambridge United e eu o coloquei em campo. Eu havia decidido, no passado, que nunca colocaria um jogador em campo nessas circunstâncias, por causa do princípio do 'ser humano total'", acrescentou.