Di María sofre lesão e deve desfalcar o Real Madrid

O Real Madrid não revelou o período de afastamento de Di María, mas o pouco tempo para recuperação deverá impedi-lo de participar do primeiro jogo da equipe em 2012, válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, em casa. No Campeonato Espanhol, o time volta a jogar no dia 7 de fevereiro, contra o Granada.

Di María é um dos destaques do Real Madrid, líder do torneio nacional, com três pontos de vantagem para o Barcelona, nesta temporada. O jogador argentino, porém, já havia se contundido em novembro. Sem Di María, o time volta a treinar na tarde de domingo.