Di María treina e luta contra o tempo para jogar final

O meia Ángel Di María voltou a treinar com os jogadores argentinos e continua sua luta contra o tempo para participar da final contra a Alemanha. Depois de ter participado das atividades de reconhecimento do gramado do Itaquerão, na quarta-feira, contra a Holanda, ele voltou a correr ao redor do gramado e a realizar exercícios físicos na tarde desta quinta-feira no Centro de Treinamento do Galo, em Belo Horizonte.

O jogador do Real Madrid sofreu uma lesão muscular de grau um, considerada a mais leve, na partida contra a Bélgica. Depois de ficar fora da semifinal, Di María tem esperanças de atuar domingo no Maracanã, mesmo que seja por alguns minutos.

Sem poder atuar, o meia foi substituído de maneira satisfatória por Enzo Perez na partida contra a Holanda. A equipe sentiu falta, no entanto, do dinamismo de Di María, principalmente na parte ofensiva. Apesar da motivação, o jogador tem pouco tempo para conseguir readquirir ritmo de jogo. Depois do treino desta quinta-feira, a Argentina fará uma atividade fechada na manhã desta sexta-feira e uma atividade de reconhecimento do gramado do Maracanã, no sábado.