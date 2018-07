Di María volta a treinar com bola e sonha em jogar final

Ángel Di María treinou com bola na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento do Atlético Mineiro. Foi a primeira vez que ele fez esse tipo de atividade desde que sofreu uma lesão muscular na coxa direita na partida contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Isso significa mais um passo na luta para estar à disposição do técnico Alejandro Sabella na decisão do Mundial, domingo, diante da Alemanha, no Maracanã. Nesta manhã, no último trabalho da Argentina na Cidade do Galo, o meia trabalhou ao lado da equipe de fisioterapeutas, com chutes curtos e corridas de mudanças de direção.

Na noite desta quinta-feira, o meia usou sua conta pessoal no Twitter para comentar sua recuperação e usou a palavra "milagre" para estar na final. "Os milagres existem, existiram e existirão, e nós vamos pelo nosso. Neste domingo, CUSTE O QUE CUSTAR. Vamos, Argentina!!!", escreveu o jogador.

O restante do elenco fez novamente um treino leve. A exemplo do que havia acontecido na véspera, os jogadores realizaram exercícios físicos e tiveram liberdade para praticar futevôlei. Os treinamentos foram fechados para a cobertura da imprensa, que teve de acompanhar o treino do Jardim da Glória, um morro localizado em frente ao CT atleticano.

Mesmo que Di María se recupere, a tendência é que o técnico Alejandro Sabella mantenha a formação que iniciou a semifinal com os holandeses, com Enzo Pérez na equipe. Depois de 32 dias hospedada na Cidade do Galo, a delegação da Argentina deixa Belo Horizonte na manhã de sábado rumo ao Rio. De lá, os argentinos viajam para Buenos Aires, mas a data do embarque, que será domingo ou segunda-feira, ainda não está definida.