Di Matteo pede demissão do Schalke 04 após fechar Campeonato Alemão em 6º lugar

Di Matteo afirmou que está saindo do clube de maior torcida na Alemanha por acreditar que "após uma insatisfatória segunda metade da temporada não poderia garantir o sucesso esperado pelo clube para o futuro".

O treinador italiano, que venceu a Liga dos Campeões pelo Chelsea em 2012, havia assumido o comando do Schalke em outubro passado. De lá para cá, ele chegou a levar a equipe da 11ª para a terceira posição da principal competição do país e ficou próximo de eliminar o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões - depois de derrota por 2 a 0 em casa no duelo de ida, ganhou o confronto de volta por 4 a 3, na Espanha, ficando a um gol da classificação às quartas.

O Schalke ainda terminou o Campeonato Alemão na zona de classificação para a Liga Europa, mas mesmo assim Di Matteo optou por deixar o cargo, rescindindo o contrato que previa a sua permanência no clube até 30 de junho de 2017. O auxiliar Attilio Lombardo e o preparador de goleiros Massimo Battara também deixam o clube junto com o comandante.