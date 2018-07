Di Matteo revela decepção com lista da Bola de Ouro de 2012

LONDRES - O técnico do Chelsea, Roberto Di Matteo, disse ter ficado decepcionado com a lista de 23 concorrentes à Bola de Ouro de 2012. Para ele, o clube inglês merecia mais indicados, já que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa na última temporada. O único que estava no elenco que ganhou a competição e briga pelo prêmio é Didier Drogba, que já deixou a equipe e atualmente atua no Shengai Shenhua, da China.

"É um pouco desapontador porque como vencedores da Liga dos Campeões nós esperávamos que reconhecessem a performance dos nossos jogadores", declarou o treinador. "É difícil explicar, não tenho certeza se eles prestam muita atenção nas partidas internacionais da mesma forma", completou.

Apesar de reclamar da falta de jogadores de sua equipe, Di Matteo não escondeu a felicidade por figurar entre os indicados a melhor técnico do ano, mesmo tendo assumido o Chelsea apenas em março. Na ocasião, ele entrou como interino no lugar de André Villas-Boas, mas, impulsionado pelos bons resultados obtidos na Liga dos Campeões, acabou efetivado.

"É um privilégio poder ser o treinador do Chelsea e poder trabalhar com esses jogadores de nível mundial tentando alcançar o sucesso. É um emprego incrível e desafiador", comentou o técnico italiano.