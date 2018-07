Di Natale brilha, Udinese vence e sobre para terceiro

A Udinese segue fazendo bonito neste início de Campeonato Italiano e nesta segunda-feira conseguiu sua quarta vitória em cinco partidas disputadas. Em casa, a equipe recebeu o Parma e venceu por 4 a 2, com show do veterano Di Natale, de 36 anos, que marcou duas vezes.

O resultado levou a Udinese à terceira colocação do campeonato, com 12 pontos, apenas três atrás de Juventus e Roma, que seguem com 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, domingo, a equipe pegará o Cesena, novamente em casa. Por sua vez, o Parma é o penúltimo na classificação, com apenas três pontos, e duela com o Genoa, também domingo, em casa.

O primeiro gol desta segunda, no entanto, foi do Parma. Aos 23 minutos, José Mauri recebeu na área, ajeitou e bateu no canto para marcar. A resposta da Udinese veio cinco minutos depois. Após ajeitada de cabeça na área, Di Natale emendou de primeira e empatou. Ele mesmo faria o segundo aos 44, após cruzamento da direita e finalização seca, no canto do goleiro.

Ainda na etapa inicial, nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti sobre José Mauri. Cassano bateu com cavadinha e empatou. Mas no segundo tempo, a Udinese arrancou para a vitória. Aos 13, Heurtaux acertou linda virada, em um voleio, quase uma bicicleta, e marcou o terceiro. Aos 39, após bobeada da defesa adversária, Thereau selou o placar.