Di Natale marca duas vezes em goleada da Udinese

O sucesso da Udinese manteve a diferença de dois pontos para os líderes Milan e Juventus, que acumulam 37 pontos em 17 jogos.

No Milan, Zlatan Ibrahimovic converteu pênalti no primeiro tempo, em lance polêmico de Thomas Manfredini sobre Alexandre Pato, e abriu o caminho para o segundo, com Kevin-Prince Boateng, na vitória por 2-0 sobre o Atalanta.

O gol de Alessandro Matri no primeiro tempo uma vitória pouco convincente à invicta Juventus, por 1-0, sobre o lanterna Lecce, que contou com a sorte para segurar a pressão no segundo tempo sob forte chuva.

Matri marcou da pequena área quando Massimiliano Benassi falhou ao defender o chute rasteiro de Mirko Vucinic, de uma distância de 25 metros, após a Juve ter perdido o meiocampista Fabio Quagliarella por contusão no início da partida.

Francesco Totti, de 35 anos, marcou seus dois primeiros gols da temporada, ambos de pênalti, para dar a Roma, em recuperação, a vitória por 2-0 sobre o Chievo.

Totti, que havia perdido uma cobrança de pênalti no empate em 1-1 diante da Juventus no mês passado, abriu sua conta de gols aos 34 minutos de jogo, após uma entrada desajeitada de Nicolas Frey sobre Erik Lamela.

O segundo veio 12 minutos depois, após um toque de mão de Bostjan Cesar, e que fez a Roma subir para a sexta posição com 27 pontos, dois a menos do que a Inter de Milão, que goleou o Chievo por 5-0, e três atrás da Lazio, que perdeu de 4-0 para o Siena, nos jogos de sábado.

Stevan Jovetic marcou duas vezes, a primeira de pênalti, na vitória da Fiorentina por 3-0 sobre o Novara, e o Cagliari bateu o Genoa pelo mesmo placar.

No outro jogo deste domingo, Di Natale marcou seu primeiro gol com apenas 48 segundos de partida, ao completar rasteiro depois de Antonio Floro Flores avançar pela direita até a linha de fundo e cruzar na medida.

Apesar do domínio da Udinese, o atacante brasileiro Eder igualou para o Cesena aos 39 minutos e, após falha do goleiro Francesco Antonioli, os anfitriões retomaram a vantagem no placar.

Em um lance infeliz, Antonioli deixou bola escapar após chute fraco de Kwadwo Asamoah aos nove minutos do segundo tempo, em um momento que determinou o andamento da partida.

Dusan Basta marcou de longa distância antes de Di Natale completar com um lindo gol no rebote aos 37 do segundo tempo.