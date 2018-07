Di Natale marca três e Udinese goleia o Lecce

O bom resultado em casa foi importante para a Udinese, que chegou aos 17 pontos e assumiu a oitava colocação no Campeonato Italiano. É a mesma pontuação do Palermo, que derrotou o Catania por 3 a 1 e subiu para sétimo.

Se Di Natale foi decisivo para a Udinese, Pastore também teve grande atuação e garantiu o triunfo do Palermo. O atacante argentino marcou os três gols, um no primeiro tempo e dois na etapa final. Terlizzi fez para o Catania.

Ainda neste domingo, a Sampdoria decepcionou ao empatar sem gols com o Chievo, em casa. O Parma, por sua vez, superou o lanterna Bari, por 1 a 0, e se afastou da zona de rebaixamento. Já o Genoa ganhou do Cagliari por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Bologna sobre o Brescia.