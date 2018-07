Di Natale marca três em sua despedida e Udinese empata

ÚDINE - O veterano atacante Antonio di Natale encerrou a sua carreira fazendo o que marcou a sua passagem pelo futebol: gols. Neste sábado, o jogador, de 36 anos, anotou os três da Udinese no empate por 3 a 3 com a Sampdoria, em casa no Estádio Friulli, em partida válida pela última rodada do Campeonato Italiano.

No início do ano, Di Natale anunciou que encerraria a sua carreira após o término da temporada 2013/2014 do futebol europeu. E, confirmada a decisão, terá encerado a sua passagem pelo futebol com três gols, o que o levou aos 17 no Campeonato Italiano, a cinco do artilheiro Ciro Immobile, do Torino.

Di Natale marcou o terceiro gol a dois minutos do final da partida em Údine. Antes, ele havia anotado aos 26 e aos 32 minutos do primeiro tempo. A Sampdoria abriu o placar aos dez minutos da etapa inicial com Stefano Okaka. Os outros gols do time saíram no segundo tempo e foram marcados pelo brasileiro Eder, aos oito, e Roberto Soriano, aos dez minutos.

Assim, a Sampdoria concluiu o Campeonato Italiano com 45 pontos e a Udinese com 44, em 12.º e 13.º lugares, respectivamente. Mas a grande estrela da partida foi mesmo Di Natale, artilheiro do Campeonato Italiano nas temporadas 2009/2010 e 2010/2011 e que defendeu a seleção da Itália na Copa do Mundo de 2010 e nas Eurocopas de 2008 e 2012.