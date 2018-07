Di Natale merece voltar à seleção italiana, diz Prandelli

O jogador, de 34 anos, artilheiro do Campeonato Italiano na última temporada, pensou que sua carreira na seleção tivesse terminado após não ser mais convocado desde uma participação ruim na Copa do Mundo de 2010, mas as lesões de Giuseppe Rossi e Antonio Cassano abriram a porta para ele.

"Eu chamarei Toto (Di Natale) contra os EUA", disse Prandelli ao jornal Gazzetta dello Sport, acrescentando que o goleiro do Napoli, Morgan De Sanctis, também estará em seus planos.

Di Natale marcou 10 gols em 36 jogos pela Itália, que está no grupo C da Euro 2012, ao lado de Espanha, Irlanda e Croácia.