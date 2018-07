Di Natale renova contrato com a Udinese por dois anos Principal ídolo da Udinese na atualidade, o atacante Antonio Di Natale continuará marcando seus gols com a camisa do clube. Nesta terça-feira, a equipe de Údine anunciou a renovação contratual com o experiente jogador, de 35 anos, que teve o vínculo estendido até o fim da temporada 2014/2015.