Di Santo fica fora de treino, mas deve enfrentar a Chapecoense

O atacante argentino Franco di Santo desfalcou o Atlético-MG no último treino da equipe antes da partida contra a Chapecoense, nesta quarta-feira, às 19h15, no Independência. Apesar disso, o jogador não deve desfalcar o time, que vai tentar se recuperar da derrota para o São Paulo, no Morumbi, no domingo.

Enquanto o técnico Vagner Mancini comandava uma atividade em um dos gramados da Cidade do Galo, na tarde desta terça-feira, Di Santo fazia um trabalho de fortalecimento muscular na academia. O argentino, porém, não tem nenhum problema físico sério e, salvo alguma surpresa de última hora, vai jogar contra a Chapecoense.

Outros dois jogadores fizeram companhia a Di Santo na academia da Cidade do Galo: o volante Jair e o atacante colombiano Chará. Por outro lado, os goleiros Victor e Michael, que se recuperam de lesões, treinaram no gramado.

Nesta quarta, Mancini vai contar com a volta de Elias, que não enfrentou o São Paulo porque estava suspenso. O ex-jogador do Corinthians deverá entrar na vaga de Vinícius.

A provável escalação do Atlético para enfrentar a Chapecoense é a seguinte: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver, Elias, Luan, Nathan e Otero; Di Santo.