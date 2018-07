Di Stéfano critica estratégia do Real Madrid em clássico Lenda do Real Madrid, o ex-jogador Alfredo di Stéfano criticou nesta segunda-feira o técnico português José Mourinho e a estratégia adotada no empate por 1 a 1 com o Barcelona, sábado, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Para o argentino, o time de Madri jogou como um "rato" contra um "leão".