Dia atípico tem passagem de Temer e goleiros na linha em treino do São Paulo

A movimentação desta quarta-feira foi atípica no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Sem Cueva e Arboleda, que defendem suas seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o time deu início à preparação para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para a próxima quarta, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Helicóptero de Temer pousa no CT e muda rotina no São Paulo

O dia foi marcado pela passagem do presidente Michel Temer pelo CT. Ele desceu de helicóptero em um dos gramados do local para participar de um evento próximo do CT do São Paulo - uma entrega de ambulâncias para o Samu. O presidente tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, aproveitou para presentear o político com uma camiseta do clube.

Com a passagem do presidente, a rotina do clube sofreu alterações. A polícia do Exército passou boa parte do dia no local e acompanhou a movimentação dentro do CT. Em campo, as atividades do time de Dorival Junor não foram afetadas. O técnico comandou os trabalhos antes da chegada de Temer.

O treinador fez um exercício em campo reduzido, onde os atletas foram divididos em dois grupos e precisavam balançar as redes apenas dentro da área determinada pela comissão técnica. Os goleiros atuaram na linha. No final da atividade, em clima descontraído, Petros botou luvas e ficou no gol. Durante o treino, o zagueiro Rodrigo Caio torceu o tornozelo direito e pode ficar fora dos treinos desta semana, mas não preocupa para o jogo contra o Atlético-MG.

Com exceção dos jogadores de seleção, e de Wellington Nem e Morato, que se recuperam de cirurgias, Dorival terá todo seu elenco à disposição para o duelo contra os mineiros. Júnior Tavares, que cumpriu suspensão no jogo contra o Sport, é opção para a lateral esquerda. Ele disputa a vaga com Edimar. Cueva e Arboleda dificilmente retornarão a tempo de se preparar para a partida.