Dia de festa alviverde: um século de glórias e orgulho do Palmeiras

O Estado celebra o centenário do Palmeiras junto com você, torcedor Alviverde e amantes do futebol. O hotsite dos 100 anos do Verdão está pronto e nele você navegará pela história de um dos mais gloriosos clubes de futebol do mundo. Desde o surgimento, em 1914, até os dias atuais com o novo e moderno Allianz Parque, o estadao.com.br mostrará as maiores conquistas da equipe, em uma cobertura especial para o palmeirense consultar quando quiser.

Entre os nossos maiores destaques estão um infográfico interativo do novo estádio do Palmeiras. O Allianz Parque deverá ser entregue ao time em breve e aqui você ficará por dentro da nova casa do Alviverde. O torcedor também poderá se divertir e ver as caricaturas dos maiores técnicos e jogadores que vestiram e honraram o manto sagrado do clube em desenhos produzidos pelo ilustrador Baptistão. São pelo menos três grandes opções por posição, eleitos pela equipe do Estado que produziu o conteúdo especial para a data.

Teremos ainda entrevistas especiais com ídolos do clube, como uma divertidíssima conversa com Dudu e Ademir da Guia, a maior dupla que já passou pelo clube, Marcos, Evair, Leivinha, Leão. Além dos textos, você também poderá ver a conversa com os craques em vídeos.

Você também poderá conferir os maiores momentos do clube em vídeos selecionados especialmente para quem ama o Palmeiras, os grandes jogos e os grandes gols. Entre as reportagens especiais, recontaremos as histórias inesquecíveis como os títulos da Libertadores de 1999, o Paulistão de 1993, entre outros.

Ainda teremos entrevistas com os ex-presidentes do clube que ainda estão vivos e o que eles desejam para o futuro do Alviverde, a mítica escola de goleiros do Palestra Itália, as camisas que vestiram os craques, uma completa linha do tempo e galerias de fotos históricas dos 100 anos do Palmeiras.

Em conjunto com o Acervo Digital do Estadão, disponibilizaremos parte do material histórico produzido nesse centenário pelo O Estado de S. Paulo sobre o clube – o jornal cobre o Palmeiras desde o primeiro jogo do clube, já em 2015, na vitória por 2 a 0 sobre o Savoia, em jogo realizado em Votorantim, na época ainda um distrito da cidade de Sorocaba.

É hora de relembrar o passado e de comemorar os 100 anos de histórias, de lutas e de glórias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Divirta-se!