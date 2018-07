Dia do Goleiro vai ter celebração especial na arena do Palmeiras

O Allianz Parque, palco do primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, domingo, às 16h, terá um evento diferente neste sábado. Para celebrar o Dia do Goleiro, que acontece na mesma data da final do estadual, a arena alviverde vai realizar um passeio temático para torcedores relembrando grandes goleiros que fizeram história pelo clube.

Tendo o ex-goleiro Sérgio como "guia", os torcedores palmeirenses terão a oportunidade de conhecer a casa alviverde e ainda terão acesso a artigos utilizados por grandes goleiros da história do clube, como Marcos, Oberdan e Valdir de Moraes.

A ideia da WTorre, construtora responsável pela obra, é fazer algumas visitas temáticas em datas especiais para o Palmeiras ou que tenham alguma ligação com o futebol. Os passeios para torcedores tiveram início em março e o primeiro "guia" foi o também ex-goleiro Marcos, que esbanjou bom humor ao levar jornalistas pelos bastidores do estádio.

Neste domingo, a arena recebe sua primeira decisão de campeonato e os organizadores do local correm contra o tempo para deixar tudo em boas condições para a partida. O setor que mais causa desconfiança é o gramado, já que no último sábado, foi realizado o show do cantor Roberto Carlos e um setor do campo apresenta algumas falhas, que devem ser solucionadas até a data da partida.