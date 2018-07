Diagnosticado com cálculo renal, Daniel Morais não reforça o Guarani na Série C

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, que confirmou a classificação do time na última segunda-feira, o técnico Marcelo Chamusca disse que a contratação de Daniel havia sido confirmada pelo executivo de futebol Rodrigo Pastana.

O treinador já pretendia contar com o atleta para o confronto contra o Mogi Mirim, na próxima segunda-feira, mas foi surpreendido com a notícia do problema de saúde do jogador. "Quando Pastana disse que o Daniel estava contratado, sentiu um incômodo, foi fazer ultra-som e apareceu um cálculo. Brinquei que se eu comprar um circo, o anão vai crescer", comentou.

Apesar de faltarem apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos, Chamusca garante que o Guarani ainda não desistiu da contratação de um camisa 9. A diretoria continua no mercado e quer um nome na posição para que o time entre com força nas quartas de final. Antes desta decepção, o time se frustrou em tentativas com Leandrão, do Vasco, Ricardo Bueno, do Oeste, Eliandro, do Bragantino, e Betinho, do Paysandu.

"Acho que a gente vai contratar um jogador que vai chegar e nos ajudar. Acredito muito, porque sou otimista por natureza", afirmou Chamusca. As inscrições terminam dia 26 de setembro. Depois, começam as quartas de finais com dois jogos decisivos. Quem vencer já consegue o acesso para a Série B em 2017.