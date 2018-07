Diante de 320, Guaratinguetá empata no fim com o Icasa Em jogo muito ruim tecnicamente, o Guaratinguetá empatou com o Icasa por 1 a 1, na noite desta terça-feira, diante de apenas 320 torcedores no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.