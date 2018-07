Diante de 85 mil em Wembley, Tottenham perde do Monaco na Liga dos Campeões

O Tottenham fez seu retorno à Liga dos Campeões nesta quarta-feira com recorde de público em Wembley. Mas, diante de 85.011 torcedores presentes no mítico estádio, o time inglês saiu de campo derrotado pelo Monaco, pelo placar de 2 a 1. Em outra partida deste mesmo Grupo E, Bayer Leverkusen e CSKA Moscou empataram por 2 a 2.

Em Wembley em dia de recorde de público para um jogo de um time inglês, o Tottenham voltava a jogar uma partida da Liga dos Campeões após cinco anos. E, diante do forte público, parecia ter todos os ingredientes necessários para estrear com o pé direito.

Porém, aos 30 minutos de jogo o Monaco já vencia por 2 a 0. Bernardo Silva, aos 15, e Thomas Lemar, aos 30, marcaram os gols dos visitantes, que lideram a tabela do Campeonato Francês. A situação só não foi pior para os anfitriões porque Toby Alderweireld descontou antes do intervalo, aos 44 minutos.

Com o resultado, o Monaco despontou na liderança do Grupo E, com três pontos. Isso porque Bayer Leverkusen e CSKA somaram apenas um ponto cada nesta quarta.

Jogando em casa, o time alemão saiu na frente ao abrir 2 a 0 aos 15 minutos de jogo. Admir Mehmedi mandou para as redes aos 9 e Hakan Calhanoglu anotou o segundo aos 15. Mas a equipe russa buscou o empate ainda na etapa inicial, com gols de Alan Dzagoev e Roman Eremenko aos 36 e aos 38 minutos.

Na próxima rodada, no dia 27, o Tottenham jogará em Moscou contra o CSKA. E o Bayer Leverkusen vai visitar o Monaco.