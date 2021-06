Diante do Atlético-GO, Roger Machado tenta ratificar o bom trabalho no Fluminense

Ter classificado o Fluminense para as oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil e estar em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, sendo um dos quatro times ainda invictos na competição, não permitem que o técnico Roger Machado desfrute de credibilidade perante a torcida. Desta forma, o duelo desta quarta-feira, em Goiânia, às 19 horas, diante do Atlético-GO é mais uma oportunidade para o treinador ratificar o bom trabalho no clube das Laranjeiras.

Apesar do Brasileiro estar apenas na sexta rodada, o duelo ganha ingredientes importantes, pois os times estão separados na tabela por apenas dois pontos. Os cariocas somam nove, enquanto os goianos somam sete.

Após o empate com o Fortaleza, no Ceará, o time foi direto para Goiânia e vai ter o retorno do volante Yago Felipe, que cumpriu suspensão na última partida. Outro que Roger poderá utilizar é o lateral-direito Samuel Xavier, recuperado de lesão.

Com duas vitórias e três empates, Roger mais uma vez demonstra confiança na dupla de veteranos formada por Fred e Nenê. A experiência dos dois se junta à juventude e velocidade de Gabriel Teixeira e Caio Paulista, posicionados nas extremas do setor ofensivo.

A segurança da zaga, - uma das melhores do Brasileirão, com apenas três gols sofridos - , mais uma vez, ficará por conta de Luccas Claro e Nino.

MAIS FORTE

O técnico Eduardo Barroca terá novidades para o duelo contra o Fluminense. O volante Willian Maranhão cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está de volta. Ronald e Éder, recuperados de lesão, também estão à disposição.

Com o retorno de Willian Maranhão, Baralhas deverá ficar como opção no banco de reservas. A tendência é que Eder e Ronald também não iniciem o duelo por estarem voltando de lesão. Com isso, a equipe será semelhante àquela que perdeu para o Athletico, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão.

"Temos uma margem muito grande de crescimento pela frente. Precisamos ainda fazer alguns ajustes, mas acredito na nossa equipe e confio em um bom jogo diante do Fluminense. Será mais uma partida complicada, mas, se a gente aproveitar as oportunidades que serão criadas, poderemos sair com um resultado positivo", previu o treinador.

O time goiano vem fazendo uma campanha interessante no Brasileirão. O clube é o oitavo colocado, com sete pontos, três do G4, tendo uma partida a menos do que a maioria dos concorrentes. Em quatro jogos, foram duas vitórias, um empate e uma derrota.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO - Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Oliveira e Igor Cariús (Natanael); Baralhas, Marlon Freitas e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Natanael (Éder). Técnico: Eduardo Barroca.

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio; Yago Felipe (André), Martinelli e Nenê; Caio Paulista, Fred e Gabriel Teixeira (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Goiânia.