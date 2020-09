Diante do Atlético-MG, São Paulo joga para manter embalo no Brasileirão

Embalado por três vitórias e no G-4 do Brasileirão, o São Paulo visita o Atlético-MG, que vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas de vitórias na final do Campeonato Mineiro. O duelo será realizado hoje, a partir das 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

São Paulo e Atlético-MG vivem momentos distintos no Brasileirão. A equipe tricolor estava pressionada após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista e as atuações irregulares nas primeiras rodadas do nacional. O técnico Fernando Diniz foi bancado pela diretoria, mudou o jeito de o time jogar e ganhou fôlego com os últimos resultados.

Já o Atlético-MG começou o Brasileirão avassalador e depois caiu: venceu os três primeiros jogos, mas perdeu os últimos dois. A equipe de Jorge Sampaoli, entretanto, também chega embalada depois de ter conquistado o Campeonato Mineiro no domingo.

O confronto em Belo Horizonte colocará frente a frente dois treinadores que priorizam o futebol ofensivo. Fernando Diniz e Jorge Sampaoli gostam que seus times comecem a construir as jogadas desde o campo defensivo, com boas saídas de bola dos zagueiros.

O São Paulo deve ter a mesma escalação que iniciou o clássico contra o Corinthians na rodada passada. Na ocasião, Reinaldo cumpriu suspensão. Agora, o lateral-esquerdo apresentou sintomas de gripe e foi afastado, mesmo tendo testado negativo para coronavírus. Liziero deve ser mantido no setor.