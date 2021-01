Diante do Botafogo, Santos tem a volta de Vladimir após 5 meses

O goleiro Vladimir volta a defender o Santos hoje, às 16 horas, na Vila Belmiro, após cinco meses. Recuperado de cirurgia em um dedo, ele reforça a equipe que tenta manter o bom momento e promete sufocar o Botafogo em busca de mais uma vitória no Brasileirão.

Vladimir volta por causa da suspensão de João Paulo e o teste positivo de covid-19 de John Victor. Como Cuca costuma valorizar o bom momento de seus goleiros, Vladimir tenta provar que merece ser mais utilizado.

A falta de ritmo, porém, é um adversário a mais a ser superado pelo goleiro. Por outro lado, como o Botafogo necessita da vitória e é obrigado a atacar, ele espera mostrar serviço.

O setor defensivo do Santos terá ainda outras mudanças. Luan Peres torceu o tornozelo diante do Boca Juniors e está fora. Lucas Veríssimo sente dores musculares e é dúvida. Alison está suspenso.

Do meio para a frente, contudo, Cuca não tem problemas e deve usar o que tem de melhor. Depois de dar show ofensivo diante dos argentinos, o Santos tenta ficar entre os melhores do Brasileirão para não depender apenas da conquista da Libertadores para disputar a próxima edição do torneio continental.

Marinho, Soteldo e Kaio Jorge tentam repetir a atuação grandiosa apresentada na quarta-feira e afundar ainda mais os cariocas. Marinho fez seu primeiro gol pela equipe justamente diante do Botafogo, em 2019, no Engenhão. Se marcar um gol hoje, se iguala a Thiago Galhardo na artilharia, com 16 gols.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Vladimir; Pará (Madson), Laércio (Lucas Veríssimo), Alex e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sandry e Soteldo; Lucas Braga (Jean Mota), Marinho, Kaio Jorge. Técnico: Cuca.

BOTAFOGO: Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Lecaros (Kelvin), Babi e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca.

JUIZ: Leandro P. Vuaden (RS).

LOCAL: Vila Belmiro.

HORÁRIO: 16h.