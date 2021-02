Diante do Bragantino, Flamengo joga com chance de assumir a liderança

O Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nesta temporada, pelo menos provisoriamente, se o time vencer o Bragantino, em Bragança Paulista, em partida isolada de hoje pela 35.ª rodada da disputa. O jogo no Estádio Nabi Abi Chedid está marcado para 20h30.

Com 64 pontos, o Flamengo poderá ultrapassar o Internacional na tabela, que soma 66 e só jogará na quarta-feira, quando recebe o Sport no Beira-Rio.

O rubro- negro, porém, chega a Bragança com alguns problemas. Um deles é a insatisfação do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o técnico Rogério Ceni, que o substitui em praticamente todas as partidas.

Os outros problemas são técnicos. Diego, que passa por grande fase e ajudou a acertar o setor de meio de campo do time, recebeu o terceiro cartão amarelo quinta-feira, na vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, e terá de cumprir suspensão automática. Não joga. Também no meio de campo, Gerson é dúvida por causa de uma contusão no tornozelo direito – mas a tendência é de que ele seha usado.

Além disso, Rodrigo Caio e Diego Alves se recuperam de lesão. E Thiago Maia fez uma cirurgia no joelho direito.

No Bragantino, o técnico Maurício Barbieri, em alta pela campanha, disse respeitar o Flamengo, mas que o seu time não vai abrir mão do protagonismo da partida. “Contra um time qualificado como o Flamengo, é mais difícil, mas vamos jogar do jeito que estamos jogando, mantendo o nosso ritmo.”

Barbieri evitar comentar, mas o Bragantino, com 47 pontos, já começa a pensar em uma vaga na pré-Libertadores. “A gente está com os pés no chão, nosso foco ainda é a Sul-Americana. Se for possível algo maior, aí vai ser um prêmio mais do que especial para a gente”, disse o treinador do clube paulista.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Riller, Raul e Claudinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

FLAMENGO: Hugo; Isla, William Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ: Wilton Pereira Sampaio (GO).

LOCAL: Nabi Abi Chedid.

HORÁRIO: 20h30.