Diante do Corinthians, Inter foca no Brasileirão sem perder mata-matas de vista

Pela primeira vez desde o fim da Copa América, o Internacional pode pensar exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, diante do Corinthians, no jogo das 11h do Beira-Rio, pela 14.ª rodada da competição, entretanto, o treinador Odair Hellmann deve manter a estratégia de rodar seu elenco para evitar maiores desgastes.

De 10 de julho, quando fez a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras em São Paulo, para a data deste domingo, o time gaúcho não teve uma folga na tabela sequer no meio de semana, em nove compromissos entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Tendo êxito nas duas competições de mata-mata e com uma folga no meio da próxima semana no calendário, seria natural que o Inter se concentrasse agora em melhorar na tabela do campeonato de pontos corridos, em que ocupa o sétimo lugar, com 20 pontos. Porém, com alguns atletas já sentindo a forte sequência de jogos, o foco principal da comissão técnica é recuperar os mais cansados.

Atletas como Rodrigo Lindoso, Patrick, Nico López, Victor Cuesta e Nonato, de acordo com o treinador Odair Hellmann, foram muito exigidos nas últimas semanas e andaram até mesmo sendo poupados em diversas atividades realizadas no CT do clube.

Mas nenhum caso é tão preocupante quanto o do volante Edenilson, ausência já confirmada contra o Corinthians. Autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro na última quarta-feira, o camisa 8 teve constatada uma lesão na coxa direita e passou a ser dúvida até mesmo para o confronto das quartas de final da Copa Libertadores diante do Flamengo, nos dias 21 e 28 deste mês.

"É muita pressão, a cada três dias você está jogando, cada campeonato com sua importância. É Libertadores, é Copa do Brasil... e temos que nos concentrar. E (o Brasileiro) é um tipo diferente de campeonato, de pontos corridos, no qual podemos nos recuperar, mas temos que virar a chave, trazer para esse jogo tudo de bom que temos feito nos mata-matas, onde a adrenalina está alta, e vencer", receitou o atacante Rafael Sóbis, que neste domingo fará seu 200º jogo com a camisa do Internacional.

De volta ao jogo das 11h após um ano - o último do time neste horário foi a vitória de 1 a 0 diante do Paraná, em 19 de agosto de 2018 -, e em um Dia dos Pais, de acordo o camisa 23, torna a ocasião ainda mais marcante.

"É uma data especial. Não tenho palavras, pois é um momento muito especial, uma marca grande num clube tão vitorioso quanto o Inter. Estou me sentindo bem, feliz e esperando cumprir esse número importante", afirma o atacante, que mais uma vez é opção de Hellmann para o setor.

No meio, para a vaga de Edenilson, o mais cotado é Nonato, que deve se unir a Rithely na transição do ataque para a defesa, uma vez que Rodrigo Lindoso também deve ser poupado, com Patrick completando o setor.

Na ligação ao ataque, D'Alessandro retorna após cumprir suspensão na Copa do Brasil, tentando, junto com Guerrero e Nico López, chegar aos gols que podem levar a equipe gaúcha à sua sexta vitória em sete jogos no Beira-Rio neste Brasileirão.