Diante do Corinthians, Weverton completará 40 clássicos com o Palmeiras

O Palmeiras realizou nesta sexta-feira o último treino de preparação para o duelo contra o Corinthians, marcado para este sábado, às 19h, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira escondeu o jogo e não revelou se entrará em campo com força máxima. O zagueiro Luan, com uma lesão muscular, segue como desfalque.

Após o aquecimento, os jogadores foram divididos em grupos para uma atividade de construção de jogadas com ênfase nas opções de passe. Parte do elenco realizou na sequência uma atividade técnica em campo reduzido, enquanto os demais encerraram o treino com um recreativo.

A expectativa é que Abel Ferreira coloque em campo uma equipe formada por Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa (Gabriel Veron) e Raphael Veiga; Dudu e Rony (Rafael Navarro).

No duelo deste sábado, o goleiro Weverton completará 40 clássicos com a camisa do Palmeiras. Foram 12 jogos contra o Corintians, 16 diante do São Paulo e 11 contra o Santos. No total, o arqueiro fez 223 partidas com a camisa alviverde.

"Clássico é sempre importante e procuramos nos preparar bem, como em todos os jogos. Sabemos que tem algo especial não só para nós, mas para o torcedor também. É aquele jogo que te credencia a ídolo, aumenta a identificação com o clube. Então tudo isso cria um ambiente diferente e vamos com esse sentimento para o campo, sempre querendo vencer. Fico feliz por disputar tantos clássicos e espero sair com a vitória", disse o camisa 21.

Longe de São Paulo, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em 15 oportunidades, com seis vitórias, oito empates e apenas uma derrota. Weverton aproveitou também para destacar a importância da torcida.

"Sabemos o quanto o torcedor é importante para nós, o quanto tem nos apoiado, nos incentivando. Nesse clássico, não temos dúvida que eles vão estar juntos, vão encher as arquibancadas da Arena Barueri. É um jogo que o torcedor adora e que dentro de campo possamos fazer a nossa parte, jogar junto com eles, com a alma e coração mesmo. Que possamos passar a energia para eles e que seja um grande sábado para todos nós", finalizou.

O Palmeiras tenta desencantar no Brasileirão. O time alviverde estreou perdendo para o Ceará por 3 a 2. Depois empatou com Goiás (1 a 1) e Flamengo (0 a 0).