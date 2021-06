Diante do Equador, Tite prossegue com testes em Goiânia na última rodada do grupo

Com o primeiro lugar garantido no Grupo B, o Brasil enfrenta o Equador neste domingo às 18h, em Goiânia, pela última rodada da fase de grupos, para dar ritmo aos atletas que atuaram pouco na Copa América. Se Tite seguir seu planejamento à risca, Vinicius Junior e Douglas Luiz serão escalados no Estádio Olímpico.

Definido por Carlo Ancelotti, novo técnico do Real Madrid, como um jogador “capaz de coisas incríveis”, o atacante de 20 anos ainda peca nas finalizações. Na seleção, a comissão técnica avalia que Vini está evoluindo dentro do sistema de jogo, cumpre as orientações táticas nos treinos, mas ainda “precisa se firmar com presença de área”.

A concorrência é acirrada na seleção. O ex-flamenguista jogou apenas nove minutos na estreia contra a Venezuela. Hoje, Gabigol, Gabriel Jesus, Richarlison e Firmino são os preferidos no ataque.

Douglas Luiz vai fazer sua estreia na Copa América. Titular em boa parte das Eliminatórias, ele ficou fora dos primeiros jogos por opção de Tite. “A função vai ser a mesma dos outros jogos. Faço a cobertura do Lodi, jogador que chega por trás, que chega para finalizar. Vou ajudar o ataque e a defesa”, afirmou.

A situação é confortável para as apostas. Com o primeiro lugar assegurado, o Brasil deve enfrentar teoricamente um adversário mais fraco nas quartas de final por ser o pior classificado do Grupo A – hoje, o adversário seria o Uruguai.

O Equador, do técnico argentino Gustavo Alfaro, precisa vencer para se classificar, sem depender do resultado entre Peru e Venezuela, que também se enfrentam neste domingo, em Brasília.