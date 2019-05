Diante do Flamengo, São Paulo busca sequência inédita desde 2011 no Brasileirão

A sequência de três vitórias seguidas nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro que o São Paulo pode alcançar no domingo, caso supere o Flamengo, no Morumbi, é um feito inédito para o clube desde 2011, oito anos atrás. Nesta edição do torneio, o clube já superou Botafogo, Goiás e vai enfrentar um rival que provavelmente usará um time misto, pois tem jogo decisivo pela Copa Libertadores, diante do Peñarol, no meio da semana.

Em 2011, o time era dirigido por Paulo César Carpegiani. Na estreia, o clube conseguiu uma boa vitória fora de casa diante do Fluminense. Na segunda rodada, jogando no Morumbi, venceu o Figueirense por 1 a 0. O terceiro jogo foi um novo triunfo, agora diante do Atlético Mineiro, fora de casa, também pelo placar mínimo.

O time de Carpegiani alcançou cinco vitórias seguidas. A sequência foi interrompida por uma derrota para o Corinthians. O São Paulo terminou o torneio em sexto lugar. O campeão daquele ano foi justamente o arquirrival paulistano.

Neste domingo, o São Paulo tenta manter a liderança, ameaçada especialmente por Santos e Atlético-MG, ambos também com 100% de aproveitamento. Os cariocas buscam a segunda vitória na competição (venceram o Cruzeiro e perderam para o Internacional.

Sem Pablo, que se recupera de cirurgia na região lombar, e Gonzalo Carneiro, suspenso preventivamente por doping, Toró deve ser a principal opção ofensiva. Pato vai jogar mais recuado, com mobilidade pelos lados dos campo. Na defesa, a equipe deve atuar sem seu principal zagueiro. Arboleda foi substituído no último jogo por dores musculares e deve ser desfalque. Anderson Martins deve atuar em seu lugar.