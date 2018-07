Diante do Galatasaray, Juventus corre perigo na Liga dos Campeões

ISTAMBUL - A Juventus está em perigo. Mesmo tendo perdido apenas um dos cinco jogos que disputou na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o time bicampeão italiano pode ser eliminado nesta terça-feira do torneio. Para isso, basta uma derrota para um Galatasaray que tem Drogba e Sneijder. E mais: a partida será disputada na Turquia.

Quem também joga no Galatasaray é Felipe Melo, que estava na Juventus antes de chegar ao clube turco. Fiel a seu estilo falastrão, o volante disse que os italianos vão experimentar sofrimentos terríveis nesta terça. "Se nós temos medo da Juventus? Nós vamos afogá-la!", disse o jogador, que depois reduziu um tanto o tom. "Sabemos que será um jogo muito difícil e muito importante para o nosso futuro na competição. Estamos muito concentrados, preparados para jogar."

A Juventus está nessa situação porque empatou com o modesto Copenhague, na Dinamarca, e com o próprio Galatasaray, em Turim. Enquanto isso, o Real Madrid, que nesta terça jogará em Copenhague, esmagou os dinamarqueses e os turcos e, assim, garantiu a primeira colocação da chave.

Para um time que joga pelo empate, como é o caso da Juventus, é muito importante ter jogadores de meio de campo que controlem o ritmo da partida e consigam manter a posse da bola. E é por isso que Andrea Pirlo fará muita falta à Juve - o maestro da equipe alvinegra não vai jogar por causa de uma lesão de tornozelo. Ainda assim, há otimismo em Turim. "Não começamos a competição muito bem, mas o time é forte. Nós conseguimos retomar o caminho e ganhamos a possibilidade de passar para a segunda fase", comentou o atacante espanhol Llorente, que fará dupla de frente com o argentino Carlos Tévez. "Temos de jogar com inteligência, estar sempre concentrados e dar 100%."

DISPUTA

No Grupo A, o Manchester United já está classificado para as oitavas de final, mas nesta terça haverá uma disputa feroz entre Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen pela segunda vaga. Os ucranianos têm um ponto a mais, mas os alemães jogarão contra a já eliminada Real Sociedad, na Espanha, enquanto o Shakhtar terá de enfrentar o United, em Manchester - se o time de Donetsk vencer na Inglaterra, vai roubar dos ingleses a primeira colocação da chave.

Situação parecida ocorre no Grupo C, em que Benfica e Olympiacos disputam a segunda vaga - o Paris Saint-Germain conquistou a primeira com facilidade. Os dois aspirantes à classificação, que têm sete pontos, jogarão em casa: o Benfica pegará o PSG e o Olympiacos vai enfrentar o Anderlecht, que só fez um ponto em cinco partidas. Caso portugueses e gregos terminem empatados, vai se classificar o Olympiacos, que levou a melhor sobre o adversário no confronto direto.

No Grupo D, não haverá tanta coisa em jogo. Enquanto Victoria Plzen e CSKA Moscou disputarão um lugar na Liga Europa, Bayern de Munique e Manchester City farão um quase amistoso na Alemanha. O City só roubará do Bayern a primeira posição se vencer por 3 a 0.