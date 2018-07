Diante do Grêmio, Corinthians tenta salvar a temporada

Se vencer o Grêmio em Itaquera, às 19h30, o Corinthians coloca um pé na Libertadores de 2015, algo que há três rodadas parecia impossível. Tudo mudou com a série de três vitórias consecutivas, feito inédito neste Campeonato Brasileirão. Os nove pontos conquistados em sequência, aliado a uma combinação de resultados, consolidaram o time no G-4. E nessa disputa acirrada, o Grêmio de Felipão é um dos rivais diretos do time do também gaúcho Mano Menezes.

Três pontos (63 a 60) separam as equipes na tabela. O Corinthians está à frente do Grêmio e as previsões indicam que o time de Mano precisa conquistar ao menos 4 pontos nos três últimos jogos para garantir um lugar na Libertadores. O treinador não deu muita bola aos cálculos e à matemática.

“Eu não gosto de fazer contas. Gosto é de vitórias. E falam em 4 pontos para vaga. Mas depende de quando você fará os 4 pontos. Se fizermos depois, não somando nenhum contra o Grêmio, talvez não dê. É preciso cuidado com a matemática”, afirmou Mano Menezes.

A frase dele só reforça que o jogo deste domingo é encarado como uma decisão para o Corinthians. O cenário se desenhava favorável. Passado o trauma da inauguração (a derrota para o então Figueirense), o time não perdeu mais em Itaquera. São sete vitórias e cinco empates pelo Brasileirão. A torcida cumprirá seu papel e vai lotar a nova arena: 30 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente e o jogo poderá bater o recorde de público no estádio pós-Copa do Mundo (34.899).

Dentro de campo, Guerrero, artilheiro do time com 10 gols, está de volta. Ainda que pesem as vitórias contra Bahia e Goiás sem o peruano, o Corinthians é nitidamente uma equipe superior quando ele joga. “Nós nos sentimos mais confiantes com o Guerrero”, disse Mano. “Ele é experiente, vive um bom momento, mas só isso não basta. Temos de pensar em ser melhor como equipe.”

O time deverá estar completo. Fábio Santos e Anderson Martins, que se recuperavam de lesão, eram as únicas dúvidas. Mas dada a importância do jogo devem jogar. Petros volta de suspensão e o meio de campo estará completo. O Corinthians espera um jogo de marcação, pegado e de paciência. Mano não acredita que seu time terá tanto espaço para atacar e jogar na velocidade, pelo menos não no início do jogo.

Daí a importância que Guerrero terá em puxar a marcação e abrir espaços importantes na defesa para Renato Augusto e principalmente para Malcom. Por causa da viagem que fez até Belém, Mano só teve o sábado para treinar a equipe para o jogo deste domingo.

BARCOS JOGA

Já o Grêmio teve até um dia a menos para descansar porque o time jogou na quinta à noite. E não foi nada bem. Perdeu para o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, e deu a chance para o Corinthians abrir os três pontos de vantagem.

O atacante Barcos, com dores no pé direito, deixou o treino de sexta-feira mancando, mas Felipão não tem dúvidas que o argentino irá para o jogo. Fellipe Bastos retorna à equipe depois de cumprir suspensão. Já o zagueiro Pedro Geromel e o lateral-direito Pará estão suspensos porque receberam o terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Grêmio: Marcelo Grohe; Matías Rodrigues, Bressan, Rhodolfo e Zé Roberto; Walace, Riveros, Ramiro e Luan; Dudu e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 19h30.

Transmissão: Pay-per-view.